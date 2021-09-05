Землетрясение магнитудой 4,8 произошло в Туве

Аргументы Недели → Общество → Природа 13+

5 сентября 2021, 14:20

Фото: ИА REGNUM

Эпицентр землетрясения в Туве находился возле озера Кара-Холь, его магнитуда составила 4,8 балла. Интенсивность в эпицентре составила 6,1. Подземные толчки были зафиксированы утром в 5 сентября. Об этом сообщает ТАСС.

Информации о жертвах и разрушениях в результате подземного толчка не поступало. Ближайший к эпицентру населенный пункт - cело Кара-Холь Бай-Тайгинского кожууна Тувы находится на значительном удалении от места землетрясения. Следует из оперативного сообщения Алтае-Саянского филиала Единой геофизической службы РАН.

Напоминаем, что активность начала фиксироваться в Бурятии с 1 сентября. Тогда подземные толчки зафиксировали магнитуду 4,3. А эпицентр располагался в 24,8 км к юго-западу от посёлка Северомуйск.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости