Землетрясение магнитудой 4,8 произошло в Туве

Эпицентр землетрясения в Туве находился возле озера Кара-Холь, его магнитуда составила 4,8 балла. Интенсивность в эпицентре составила 6,1. Подземные толчки были зафиксированы утром в 5 сентября. Об этом сообщает ТАСС.
Информации о жертвах и разрушениях в результате подземного толчка не поступало. Ближайший к эпицентру населенный пункт - cело Кара-Холь Бай-Тайгинского кожууна Тувы находится на значительном удалении от места землетрясения. Следует из оперативного сообщения Алтае-Саянского филиала Единой геофизической службы РАН.
Напоминаем, что активность начала фиксироваться в Бурятии с 1 сентября. Тогда подземные толчки зафиксировали магнитуду 4,3. А эпицентр располагался в 24,8 км к юго-западу от посёлка Северомуйск.
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