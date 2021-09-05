Сахалинские экологи показали последствия браконьерской расправы над горбушей

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5 сентября 2021, 13:33

Фото: «Эковахта Сахалина»

Сейчас на Дальнем Востоке проходит самое активное время для браконьеров из-за активного нереста горбуши в местных реках. Так, в Макаровском районе было брошено порядка 100 тонн потрошенной горбуши. Пойманные самки выпотрошены, а самцов вместо того, чтобы вернуть обратно в воду, оставили на берегу. В результате на участке русла Лазовой образовались семь крупных могильников горбуши. Об этом сообщает «Экология Россия».

По словам экологов, таких масштабных случаев браконьерства на Сахалине не было уже давно. Пока неизвестно, какой ущерб нанесли нелегальные рыбаки. Вода в реке достаточно мутная, это мешает произвести оценку.

Совершенно очевидно, что они охотились за икрой, а сама рыба им не нужна. Незаконный вылов продолжался более недели, скорее всего, работали несколько бригад одновременно», – предполагают экологи.

Такое варварское отношение к природе приведет к полному исчезновению горбуши в Российских реках, ведь именно после нереста рыба должна вернуться через два года именно в те места, где родилась.

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