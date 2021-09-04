Красная книга России превращается в Чёрную

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4 сентября 2021, 17:39

Фото: Соцсети

Минприроды отнесло к нулевой категории редкости таких животных из Красной книги России, как лошадь Пржевальского, красноногий ибис, чернобрюхий глухарь, овсянка Янковского, тюлень-монах и кулан. Эти объекты живого мира признаны «вероятно исчезнувшими» с территории России. Об этом сообщает «Зелёная Россия» со ссылкой на «Газета.ру»

Есть и хорошие новости, директор амурского филиала Всемирного фонда дикой природы (WWF) России Петр Осипов завил, что амурский тигр и дальневосточный леопард практически спасены от угрозы полного исчезновения. Сейчас существует около от 540 до 580 особей амурского тигра. «Также от опасной черты отошел еще один редкий вид хищников, это еще одна большая кошка — дальневосточный леопард.

А это значит, что охотники из Госдумы и лоббисты, скоро будут продавливать разрешение на их отстрел, а точнее охоту на краснокнижных животных. Если быть точнее, то с 1 августа вступили новые поправки к законам «О животном мире» и «Об охоте», которые коснутся в том числе исчезающих видов животных. Теперь главы регионов страны сами смогут определять виды разрешённой охоты, её сроки, допустимые орудия охоты и иные ограничения после их согласования с Минприроды РФ.

Конечно, Минприроды уверяет, что к Краснокнижным это не относится, но вот зная охотничье лобби – это ненадолго. Выведут из красной книги также, как сейчас тысячами гектар выводят территории заповедников и заказников для строительства мостов и горнолыжных курортов.

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