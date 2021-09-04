Убийство ради убийства, в Хакасии разрешили охоту на ворон и сорок, которые традиционно не идут в пищу
4 сентября 2021, 16:39
А теперь новости для любителей пострелять во всё живое - и в частности, специально для лоббистов охоты, которым нравится раздвигать рамки законов и переводить всё, что можно в статью «охотресурсы». Об этом сообщает «Выводы на чистоту».
В Хакасии за счет поправок в республиканский закон «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов в Республике» существенно расширен список охотничьих ресурсов. Теперь в него внесены вороны и сороки, бакланы и чёрные вороны, которые традиционно не идут в пищу. И это не шутка.
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