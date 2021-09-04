У Тюменской области нет денег на исследования и восстановления последствий лесных пожаров

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4 сентября 2021, 13:56

Фото: Соцсети

Оказывается, у областного департамента лесного хозяйства нет денег на то, чтобы исследовать последствия летних пожаров. Открытая информация опубликована на Официальном портале органов государственной власти Тюменской области.

Именно такой вывод можно сделать из опубликованного ведомством проекта документа. Чиновники из департамента предлагают перекинуть 600 тысяч рублей с затрат на собственное содержание и с экономии на тендерах в пользу исследований горельников на площади в 1484 гектара. Об этом сообщают «Акценты».

То есть пожары прошли, все большие начальники ножками потопали, даже пара голов слетела. Но ситуацию реально никто менять не собирается, раз «лесным» чиновникам приходится ради 600 тысяч перешивать сформированный бюджет аж целыми отдельными нормативными актами.

Напомним, лесные пожары в России в этом году охватили около 17 млн гектар, и чтобы следующий год прошел с менее серьёзным ущербом для экологии и экономики готовится необходимо уже сейчас.

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