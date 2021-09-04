Ученые напечатали на 3D принтере курятину и поджарили лазером

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4 сентября 2021, 11:45

Фото: nature.com

Ученые Колумбийского университета из Нью-Йорка напечатали куриное мясо на 3D принтере и поджарили его лазерным лучом. Научный факт: оказалось, что так вкуснее, чем на плите. Исследование было опубликовано в журнале «Nature». Об этом сообщает «ШЭР».

Было два образца курятины — оба из 3D принтера — но один пекли в печи, а другой зажаривали синим светодиодным лазером.

Курятина, которую запекали лазером, приготовилась быстрее и сохранила вдвое больше веса и объема, чем та, которая готовилась в печи. И оказалась вкуснее. Дегустацию проводили два человека, которые не знали, как приготовлены образцы. Оба по вкусовым качествам выбрали приготовление с помощью лазера.

Всё больше людей склоняются к мысли, что такой способ выращивания мяса намного гуманнее, нежели птицеводство и животноводство.

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