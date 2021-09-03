BGCI выпустил доклад о состоянии деревьев в мире, 30% находится на грани исчезновения

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3 сентября 2021, 17:40

Фото: Соцсети

30% деревьев в мире находится под угрозой исчезновения. С этих слов начинается отчёт Botanic Gardens Conservation International – международной организации по сохранению растений. Цифра шокирует. Однако речь идёт об исчезающих видах, а не о количественных потерях. Об этом сообщает «Ресайкл».

Тем не менее, по словам Пола Смита, генерального секретаря BGCI, каждый вид деревьев имеет значение для миллионов других представителей флоры, зависящих друг от друга. То есть исчезновение одних видов может запустить цепочку вымирания других, а возможно, этот процесс уже запущен.

Согласно отчёту, под угрозой находятся 17 500 видов деревьев – это почти треть от общего разнообразия в мире. Например, на Мадагаскаре могут исчезнуть 59% местных пород. В целом по планете опасность угрожает не только экзотическим растениям, но также многим видам дубов и клёнов.

В качестве основной исторической причины называется вырубка лесов для нужд сельского хозяйства. Но в 21 веке появилась новая угроза: изменение климата.



Авторы обращают внимание на то, что люди, сосредоточившись на защите животных, не замечают проблему колоссального масштаба. Деревья тоже нуждаются в нашей помощи.

По статистике, ежегодно в России вырубается 1,2 - 1,3 млн га леса, еще 3-4 млн га в среднем погибают в лесных пожарах. Очевидно, что по результатам текущего года вторая цифра будет существенно выше. Уже в Якутии сгорело более 8 млн га, а всего в России по данным на сентябрь сгорело более 17 млн га лесов и пожары ещё продолжается.

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