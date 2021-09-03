Глобальное потепление сильно повлияло на активность гроз

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3 сентября 2021, 14:20

Фото: Соцсети

Учёные Томского государственного университета (ТГУ), считают, что карты грозовой активности безнадежно устарели. Глобальное потепление активно влияет на изменение грозовой активности, и это необходимо учитывать при строительстве ЛЭП и предприятий электроэнергетической промышленности. Один из эффективных способов обезопасить их от последствий гроз – это планирование строительства с учётом нормативных карт грозовой активности. Об этом сообщает Центр ФОБОС.

Примером ненадежности грозозощиты объектов можно считать перебои подачи света, так при близкой сильной грозе в сети возникает перенапряжение, и все источники энергии выходят из строя.

Влияние изменения климата, а именно увеличение температуры воздуха, запускает процесс испарения влаги. Поступая в атмосферу, влага делает её неустойчивой, в итоге образуются мощные кучево-дождевые облака, производящие опасные конвективные явления: град, шквал и грозу. В последние десятилетия эти явления (в том числе и смерчи) стали ежегодными. Они наносят колоссальный ущерб как экономике, так и гражданскому населению, оставляя людей без крова.

В Сибири долгое время ориентировались на низкий уровень грозовой активности, поэтому здесь практически не строят молниеотводы даже на высоких постройках. Конечно, нужно срочно принимать меры и перестраиваться на новые климатические реалии.

Плотность разрядов молнии – это новая для большинства районов России характеристика, которую стали регистрировать недавно. Раньше её определяли по аналитическим зависимостям, которые схематично отражают реальную грозопоражаемость территорий. Такие карты тоже были приняты в качестве нормативных более 30 лет назад, то есть в совсем другую климатическую эпоху, но используются до сих пор.

Так, например в этом году из-за сухих гроз в Якутии сгорело больше 8 млн гектар. Это настоящая экологическая катастрофа, сколько будут восстанавливаться леса и экосистема, какие правильные или не правильные управленческие решения будут приняты лесничеством, причем не только на государственном, но и на региональном уровне. От этого всего, будет зависить дальнейшая судьба якутского леса и таяние мерзлоты.

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