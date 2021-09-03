Якутия бойкотирует разрешение охоты в сгоревших лесах

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3 сентября 2021, 12:10

Фото: Соцсети

Новость об открытии охотничьего сезона 3 сентября вызвало бурю протеста в Республике Саха. Информацию о старте охотничьего сезона распространили интернет-СМИ – официального подтверждения ей пока нет. Новость буквально взорвала интернет-пространство – люди высказываются резко против охоты в пострадавшей от удара стихии республике. Об этом сообщает «НИА Экология».

С защитниками животных солидарны даже сами любители пострелять по-живому, согласные с тем, что природа должна восстановиться.

Без пропитания и естественной защиты остались тысячи животных и птиц. Сгорело всё, трава, ягоды и грибы. Вообще не очень понятно, как будет происходить зимовка и кто до неё дотянет.

Людям надо подумать, как накормить несчастных диких братьев наших меньших. А многие еще и подранки, после чудовищного огня. На сегодняшний день в Якутии сгорело более 8 млн гектар и леса продолжают гореть.

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