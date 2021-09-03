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В американской пустыне построят самый экологически чистый город в мире

, 11:45

В американской пустыне построят самый экологически чистый город в мире
Фото: ШЭР

В американской пустыне построят город на 5 млн человек — он станет самым экологически чистым городом в мире. Об этом сообщает «ШЭР».

Там будут аэропонные фермы, резервуары для воды и фотоэлектрические крыши, а в центре — огромная смотровая башня.

Идея создания города «с нуля» на площади в 150 тысяч акров (более 60,7 тысячи гектаров) принадлежит предпринимателю Марку Лоре.

Город под названием Телоса будет разделен на несколько районов, на один акр будет приходиться 33 человека — показатель почти равен плотности населения Сан-Франциско. Здания построят из экологичных материалов, фасады частично покроют растительностью, а по дорогам будут передвигаться автономные транспортные средства.

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