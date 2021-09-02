Не тряси ногами: оказалось, что мизокинезия есть у каждого третьего

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2 сентября 2021, 17:34

Фото: с сайта телеканала «Наука»

Согласно первому в своем роде исследованию, каждый третий раздражается, когда рядом с ним ерзают. Этот чрезвычайно распространенный феномен называется «мизокинезия», что в переводе значит «ненависть к движениям». Ученые обратили внимание на это явление, когда изучали мисофонию, раздражение от определенных повторяющихся звуков (храпа, дыхания, чавканья). Мизокинезия в чем-то на нее похожа, но при этом раздражают не звуки, а зрительные образы. Об этом сообщает телеканал «Наука» со ссылкой на «Scientific Reports».

«Мизокинезия — это сильная негативная эмоциональная реакция на мелкие повторяющиеся движения. Она проявляется, например, когда кто-то неосознанно трясет ногой или рукой, — говорит первый автор исследования, аспирант-психолог Сумит Джасвал из Университета Британской Колумбии (UBC) в Канаде. — Удивительно, но исследований на эту тему очень мало».

Ученые провели серию экспериментов на 4100 участниках, оценили распространенность и влияние мизокинезии, а также исследовали причины, которые могут привести к этому состоянию. Примерно каждый третий испытуемый сообщал о проявлениях мизокинезии у себя. Согласно этим результатам, такое раздражение — не заболевание, а широко распространенный феномен.

«Они чувствуют гнев, тревогу, фрустрацию, а радость от социальных взаимодействий, работы, учебы снижается», — объясняет психолог UBC Тодд Хэнди.

Хэнди начал исследовать мизокинезию, когда его партнерша назвала его непоседливым. Она испытывала стресс, если Хэнди или еще кто-то подергивал руками, ногами или делал иные мелкие повторяющиеся движения.

«Как специалист по визуальной нейробиологии, я заинтересовался тем, что происходит в мозге», — сказал Хэнди.

Почему такая реакция возникает у людей на мелкие подёргивания исследователям пока выяснить не удалось, но совершенно очевидно, что в мозгу задействуются какие-то связи. Чтобы прийти к точным выводам, нужно продолжать изучать мизокинезию. Из данного исследования стало ясно, что это более распространенная проблема, чем казалось.

Вообще проблема движений и звуков, влияющих на людей и их психологическое состояние изучается давно. Что-то успокаивает, что-то пугает, а что-то просто бесит и кажется невыносимым. Очень интересное исследование звуков провели нейробиологи из Ньюкаслского университета (Великобритания) впервые обнаружив ключевую связь в мозге, отвечающую за мизофонию — непереносимость определенных звуков.

Команда проанализировала данные МРТ-сканирований мозга 75 человек с мизофонией и без нее. Участникам исследования предлагались звуки, запускающие мизофонию (например, чавканье), звуки, неприятные для всех (например, крик), и нейтральные звуки (например, шум дождя).

По их версии, эта связь активирует систему зеркальных нейронов, которая обрабатывает действия, сделанные другими людьми, будто мы выполняли их сами. При этом мозг воспринимает одинаково действия, выполняемые самим человеком, и те, которые человек только наблюдает.

Исследователи предполагают, что мизофония доставляет столько дискомфорта, потому что возникает ощущение вторжения в мозг, когда активируется эта зеркальная система.

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