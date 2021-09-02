В Бурятии из-за паводков введён режим ЧС

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2 сентября 2021, 12:15

Фото: Соцсети

Власти города Улан-Удэ ввели режим ЧС из-за паводка на реке Селенге и подтоплений в левобережной части города. Вода уже подтопила прибрежные участки и восемь домов. Об этом сообщает ТАСС.

«С сегодняшнего дня ввели режим ЧС на Левом берегу Улан-Удэ из-за резкого подъема Селенги. За вчерашний день река поднялась на 11 см, за ночь еще на восемь. Сегодня уровень - 262 см, слой выхода на пойму 32 см»,- сообщил мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков.

Мэр города призвал местных жителей, в чьи подворья зашла вода, эвакуироваться в пункты временного размещения или к родственникам. Для пострадавших от паводка в городе подготовили 17 пунктов временного размещения. "Сейчас идет обход домов, окажем помощь маломобильным гражданам. На Левобережье организовано круглосуточное дежурство специалистов Управления по ЧС",- отметил Шутенков.

Напомним, река Селенга является главным притоком озера Байкал. Начиная с 28 августа большая вода идет по Селенге из соседней Монголии. Бурятия расположена в водосборном бассейне Байкала, плюс большое количество осадков, всё это привело к подтоплению.

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