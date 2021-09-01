Greenpeace подала в суд на правительство Британии из-за разрешения на бурение новых нефтяных скважин в Северном море

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1 сентября 2021, 16:57

Фото: Соцсети

Это первый случай в современной истории нефтедобычи, когда подобное разрешение будет оспорено в суде. Произойдет это в преддверии проведения в ноябре в шотландском городе Глазго Конференции ООН по изменению климата (COP-26). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Sky News.

По словам представителя организации Мела Эванса, «возмутительно, что правительство Великобритании регулярно «штампует» разрешения на добычу нефти <...>, полностью игнорируя воздействие этого на климат». «Мы надеемся, что судья согласится с тем, что юридически этого нельзя допустить», - добавил он.

К подобному судебному иску Greenpeace подтолкнуло обращение Oil & Gas UK, ведущей торговой ассоциации шельфовой нефтегазовой отрасли Соединенного Королевства, к британскому правительству о необходимости поддержки 18 новых проектов в Северном море для стабильного обеспечения страны энергоресурсами.

По данным этой организации, в январе - марте 2021 года Великобритания вынуждена была импортировать 56% природного газа, необходимого для производства тепла и электроэнергии, что на 8% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это произошло на фоне снижения добычи газа в Северном море вследствие длительного спада в отрасли.

Британия начинает раскалываться на две части, одна – это люди, которые понимают, что без экологии нет здоровья, и вторая, бизнес-сообщества, которые привыкли добывать ресурсы Земли и паразитировать на этом.

Кстати, большинство ресурсов закончатся к концу этого столетия и надо помнить, что они не возобновляются.

Некоторые британцы даже готовы отказаться от мяса, так как метан, выделяемый коровами, идёт в атмосферу и способствует нагреванию планеты.

Одновременно с этим Лондон планирует уйти от бензина, сейчас по нескольким центральным улицам ездят в тестовом режиме автобусы на электродвигателях.

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