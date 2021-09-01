С 2025 года в России начнут открывать водородные заправки

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1 сентября 2021, 15:14

Фото: Соцсети

Недавно правительство РФ утвердило концепцию по развитию производства электрического автотранспорта. Первые водородные заправки в России появится в 2025 году. Об этом сообщает ТАСС.

Из нее следует, что первые 100 водородных заправок появятся в России в 2025 году, а к 2030 году их количество достигнет 1000.

Также в России планируют развивать электромобили и общественный транспорт на электричестве. Это приведёт к значительному сокращению вредных выбросов. Для этого в Москве будет развёрнута сеть специальных зарядных станций.

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