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С 2025 года в России начнут открывать водородные заправки

, 15:14

С 2025 года в России начнут открывать водородные заправки
Фото: Соцсети

Недавно правительство РФ утвердило концепцию по развитию производства электрического автотранспорта. Первые водородные заправки в России появится в 2025 году. Об этом сообщает ТАСС.

Из нее следует, что первые 100 водородных заправок появятся в России в 2025 году, а к 2030 году их количество достигнет 1000.

Также в России планируют развивать электромобили и общественный транспорт на электричестве. Это приведёт к значительному сокращению вредных выбросов. Для этого в Москве будет развёрнута сеть специальных зарядных станций.

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