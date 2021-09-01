С 2025 года в России начнут открывать водородные заправки
1 сентября 2021, 15:14
Недавно правительство РФ утвердило концепцию по развитию производства электрического автотранспорта. Первые водородные заправки в России появится в 2025 году. Об этом сообщает ТАСС.
Из нее следует, что первые 100 водородных заправок появятся в России в 2025 году, а к 2030 году их количество достигнет 1000.
Также в России планируют развивать электромобили и общественный транспорт на электричестве. Это приведёт к значительному сокращению вредных выбросов. Для этого в Москве будет развёрнута сеть специальных зарядных станций.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.