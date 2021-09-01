Ущерб природе частично возместили в заказнике «Баджальский»

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1 сентября 2021, 13:15

Фото: Соцсети

В заказнике «Баджальский», Хабаровский край, частично возмещен ущерб природе после незаконной вырубки лесов. Об этом сообщает Александра Степанова, специалист по связям с общественностью филиала Комсомольский ФГБУ «Заповедное Приамурье».

Арбитражный суд Хабаровского края частично удовлетворил иск департамента лесного хозяйства по Дальневосточному федеральному округу Рослесхоза к ответчикам АО «Флора» и АО «РФП лесозаготовка» по факту незаконной заготовки древесины и нанесению ущерба почвенному покрову. На ответчиков возложили обязанность произвести искусственное лесовосстановление.

По итогу здесь высажено более 70000 саженцев лиственницы Каяндера из расчета по 2000 саженцев на гектар. Приживаемость равна 20-30%, что является хорошим показателем.

Более того, природа начала естественные процессы самовосстановления – появилось множество самосеянцев. Однако, для полного восстановления понадобятся десятилетия, и это повод задуматься о том, как быстро можно погубить природные ресурсы и как нелегко их восстановить.

Незаконная вырубка лесов в заказниках, да и не только – это какой-то бич нашего времени. Чиновники и частные компании абсолютно не задумываются о экологии, охране природы, растительном и животном мире.

К сожалению, никто не вступается за ООПТ и заказники, а от них всё время откусывают заповедные гектары, затем переводят в другой статус и узаконивают экоцид. Так сейчас через Волго-Ахтубинскую пойму идет полным ходом вырубка многовековых деревьев для строительства моста через Волгу, а в биосферном заповеднике Лаго-Наке хотят построить горнолыжный курорт.

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