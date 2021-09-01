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В Евросоюзе окончательно запретят пушное звероводство

, 11:47

В Евросоюзе окончательно запретят пушное звероводство
Фото: Соцсети

Австрия и Нидерланды предложили навсегда закрыть тему разведения животных на мех в Европе. Идею уже поддержала Германия. Напомним, во время эпидемии коронавируса пушное звероводство практически прекратило свое существование. Об этом сообщает «НИА Экология» со ссылкой на «Живую планету».

По данным независимой голландской компании CE Delft, производство меха животных в 20 раз вреднее для экологии, чем производство искусственного меха.

Для обработки меха и кожи используются особо токсичные вещества: минеральные соли, формалин, формальдегид, производные каменноугольной смолы, масла и краски на основе цианида, каустик, которые отравляют воду, почву и воздух, приводят к росту онкозаболеваний у людей.

Европа давно идёт к гуманности по отношение к животным, так, например, к 2027 году фермеры, содержащие коров будут обязаны их выпасать на пастбищах, сейчас некоторые животные даже никогда из коровников не выходили, из-за этого у них развиваются болезни копыт. Уже принят и действует закон о птицефермах, где птицы должны иметь пространство и свободно гулять на свежем воздухе.

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