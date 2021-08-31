Исследование: замена поваренной соли может спасти миллионы жизней

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31 августа 2021, 15:38

Фото: Соцсети

Исследование показало, как заменители поваренной соли влияют на уровень сердечно-сосудистых заболеваний. Работа опубликована в NEJM. Об этом сообщает телеканал «Наука».

Натрий является одним из двух основных элементов, входящих в состав поваренной соли, однако избыток натрия вреден для здоровья, вызывая проблемы с сердцем. В то же время недостаточное содержание калия в рационе отрицательно сказывается на артериальном давлении.

Замена соли на продукт, который имеет такой же вкус, но с пониженным содержанием натрия и дополнительным калием, может решить обе эти проблемы одновременно, заявили исследователи.

Команда обследовала более 20 000 сельских жителей из сельских районов Китая, набрав участников с инсультом или проблемами с кровяным давлением в анамнезе. Средний возраст участников исследования составлял около 65 лет.

В эксперименте половине участников был предоставлен бесплатный запас заменителя соли, который содержал меньше натрия и дополнительный калий. Вторая половина действовала в качестве контрольной группы и продолжала использовать соль в приготовлении пищи, как обычно.

В конце исследования наблюдалось резкое различие показателей здоровья в этих двух группах.

В целом примерно через пять лет после начала эксперимента более 4000 участников умерли, более 3000 перенесли инсульт и более 5000 имели какое-либо серьезное сердечно-сосудистое заболевание. Эти результаты не были неожиданными, учитывая возраст и здоровье участников.

Однако группа, использовавшая заменитель соли, была значительно менее подвержена инсультам (29,14 случая против 33,65 на 1000 человеко-лет), серьезным сердечно-сосудистым болезням (49,09 против 56,29) и даже смерти (39,28 против 44,61).

С точки зрения стоимости заменитель соли стоит примерно на 50% дороже, но с учетом того, насколько дешева обычная соль и как мало требуется для приготовления пищи, заменители остаются вполне доступны, особенно с учетом преимуществ для здоровья.

Также ученые обращают внимание на злоупотребление сахара и алкоголя, что ведет к необратимым последствиям и разрушает сосуды. Как говорил Ибн Сина Авиценна «всё есть яд и всё есть лекарство, и только доза делает его и тем и другим», так что нужно выбирать золотую середину.

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