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31 августа 2021, 13:19

Фото: Соцсети

В мире полностью прекращено использование этилированного бензина, опасного содержанием в нём соединений свинца. Об этом сообщил исполнительный директор Программы ООН по окружающей среде Ингер Андерсен, которого цитирует Agence France-Presse.

Последней страной мира, использовавшей этот опасный вид топлива, оставался Алжир, однако теперь и он израсходовал все остатки этилированного бензина. Об этом сообщает «НИА Экология».

Этилированный бензин активно использовался по всему миру с 1920-х до 1970-х годов. Поскольку в качестве антидетонационной присадки в нём использовался тетраэтилсвинец, использующие его автомобили выбрасывали в атмосферу 3-4 грамма свинца на каждые 100 километров пути. Такие выбросы являются очень опасными не только для природы, но и для здоровья человека.

В конце 20 века этилированный бензин был запрещён во многих странах. Полное же прекращение его использования, согласно оценке ЮНЕП, предотвратило более 1,2 миллиона преждевременных смертей в год.

Сейчас самая большая угроза для здоровья человека, помимо выбросов вредных веществ предприятиями в атмосферу – это отсутсвие доступа к чистой питьевой воде.

По данным Росстата в России к нормальной питьевой воде не имеют доступа более 21 миллиона человек. А в мире ежегодно от некачественной питьевой воды умирает около 2 млн человек.

В докладе ООН говорится, что более 2 млрд жителей Земли не имеет доступа к чистой питьевой воде.

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