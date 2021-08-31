Первый в мире летающий ветрогенератор поднялся в небо над Аляской

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31 августа 2021, 12:16

Фото: «DailyTechInfo»

Изготовители современных ветряков пытаются сделать их как можно выше, чтобы поместить лопасти турбин в ту часть атмосферы, где дуют постоянные ветры. Но некоторые из компаний, работающие в сфере ВИЭ, считают, что легче создать летающий ветрогенератор в виде дирижабля. Об этом сообщает «DailyTechInfo».

Первый летающий ветрогенератор запустили над Аляской.

В отличие от больших стационарных ветрогенераторов, летающие не предназначены для отдачи вырабатываемой ими энергии в общую сеть. Они хороши для военных баз, удаленных мест добычи полезных ископаемых и зон, в которых нарушено обычное энергоснабжение из-за техногенных катастроф или стихийных бедствий.

Насколько эта технология долговечна, это ещё предстоит испытать, но сама идея очень правильная, не нужно возводить никаких стационарных устройств для улавливания ветров.

Наука сейчас идет семимильными шагами и изыскивает новые возможности улавливания источников возобновляемой энергии, так как ресурсы земли не бесконечны.

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