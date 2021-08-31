Площадь лесных пожаров в Якутии превысила 8 млн га

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31 августа 2021, 11:41

Фото: Выводы на чистоту. Сгоревшая Якутия

Якутия - один из самых пожароопасных регионов России. С 1 июля жителям республики запрещено посещать леса, введен режим ЧС регионального характера в связи с переходом лесных пожаров на территории населенных пунктов и объектов экономики. Об этом сообщает ТАСС.

В Якутии и Иркутской области с 13 августа введен межрегиональный режим ЧС в лесах в связи с лесными пожарами.

Огонь прошёл за лето 8 млн га. Всего в России сгорело более 17 млн га лесов. Печальный рекорд, такого "огня" ещё не было за всю историю наблюдений.

Ущерб пока подсчитать невозможно, как только пожары стихнут, нужно будет начать обследование, сколько деревьев погибло, а сколько выжило, только после этого можно будет сделать подсчет. Но уже сейчас понятно, что это экологическая катастрофа.

Фото: Сгоревшая Якутия

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