«Зеленые» итоги недели: в Якутии обмелели судоходные реки, в Подмосковье «зашкаливает» экология

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30 августа 2021, 13:26 Мария Шарковская, Специальный корреспондент

Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

На прошедшей неделе разгорелись нешуточные страсти между Японией и авиабазой США «Футэмма», так как последние без разрешения Токио слили через канализацию в океан воды с фторорганическими соединениями. Гренландия приняла решение полностью прекратить разведку нефти и газа из-за несопоставимых экологических процессов, а точнее таяния Гренландских ледников. В России из-за продолжительного отсутствия дождей и сильной засухи судоходные реки Якутии обмелели, и сразу остро стал вопрос обеспечения региона продовольствием и топливом в навигационный период. Благодаря «Госзакупкам» стал известен катастрофический уровень загрязнения на полигоне «Тимохово» в Московской области и ужасающие превышения концентраций токсичных веществ, уходящих в грунтовые воды Подмосковья.



Итак, новый экологический скандал разгорается между Японией и авиабазой США. Министр охраны окружающей среды Японии Синдзиро Коидзуми в пятницу выразил протест в связи со сливом через канализацию в океан воды, которая была загрязнена фторорганическими соединениями, с американской авиабазы Футэмма на юге страны.



«Вопрос о сливе находился на согласовании между японской и американской сторонами, в связи с чем это одностороннее действие является крайне прискорбным», - подчеркнул министр.



Произошедшее также прокомментировал губернатор Окинавы Дэнни Тамаки.



«Одностороннее решение американской стороны вызвало среди нас серьезное возмущение. Какими бы ни были данные об уровне очистки воды, осуществление ее слива во время неоконченного обсуждения было совершенно неприемлемым», - сообщил чиновник.



По информации издания Киодо, в июне на базе произошла утечка воды с фторорганическими соединениями. Американская сторона уверяла, что произвела очистку после ее сбора, но этого не произошло.



Однако и у Токио рыльце в пушку. Япония планирует вылить в океан радиоактивную воду с АЭС Фукусимы. Сейчас вода «Фукусимы» хранится в специальных резервуарах. Воду намеревались слить в океан еще в прошлом году, но это вызвало бурные протесты местных жителей и жителей соседних стран. Вода очищена, но по-прежнему содержит радиоактивный тритий. Из-за протестов, слив перенесли на год.



Напоминаем, авария на Фукусиме произошла 11 марта 2011 года вследствие землетрясения и последующего за ним цунами. Радиоактивная авария на АЭС была классифицирована, как максимально высокого - 7 уровня по Международной шкале ядерных событий (INES).



Гренландия собирается полностью прекратить разведку нефти и газа, причина в следующем - слишком высокие экологические издержки, приводящие к потеплению климата, и несопоставимо низкие выгоды от ископаемого топлива.



Новое правительство Гренландии проводит кампанию против нефтегазовых проектов. Министр природных ресурсов страны Наая Натаниэльсен заявила, что экологические и климатические последствия дальнейшей добычи нефти и газа были оценены как «слишком» высокие при сопоставлении с потенциальной финансовой выгодой от них.



И, конечно же, ключевой момент — это сохранение первозданной и уникальной природы, так как Гренландия и острова архипелага испытывают на себе наиболее остро последствия глобального потепления, а особенно за последние 5 лет, когда средняя температура здесь растёт значительно быстрее, чем в остальных районах планеты.



В этом году в Гренландии выпал дождь на высоте 3216 метров, это произошло впервые за всю 150 летнюю историю наблюдений. На этой высоте всегда выпадал снег. Повышение температуры на планете привело к тому, что Гренландия потеряла четверть своих ледников за последние 25 лет, которые продолжают таять.



В Якутии, помимо пожаров, продолжаются экологические и природные напасти: из-за продолжительного отсутствия дождей и сильной засухи судоходные реки значительно обмелели. На большей части территории региона отсутствует постоянное автомобильное сообщение, поэтому грузы доставляются по воде, либо самолётами. Преимущественно используются водные артерии, однако сейчас северный завоз топлива и продуктов питания оказался под угрозой.



Ленское объединённое речное пароходство уже прекратило доставку грузов по реке Велюй. Значительное понижение уровня воды сейчас отмечается на реках Яна, Колыма и Индигирка. Эксперты отмечают, что уровень водных объектов уменьшается из-за отсутствия дождей. Ситуацию усугубляют и природные пожары. Так, на верхнем участке реки Лена судам из-за задымлённости приходится работать в условиях плохой видимости.



Напомним, что в этом году - беспрецедентное количество пожаров в Якутии. Высокие температуры и отсутствие дождей привели к возникновению сухих гроз, которые спровоцировали пожары. Лес горит уже больше двух месяцев, по последним данным сгорело более семи миллионов гектаров леса.



А вот интереснейшее событие для борцов за экологию и здоровую окружающую среду. Всё тайное становится явным на портале госзакупок. Объявлен тендер по строительству очистных систем на полигоне «Тимохово» в Московской области для подготовки фильтрата и концентрата к сбросу в качестве очищенной жидкости.



Среди множества страниц есть таблица номер 1, где содержится анализ «исходных сточных вод» (так в договоре полигонщики называют концентрат и фильтрат). Именно эти данные руководители «Тимохово» раньше не предоставляли ни активистам, ни рабочей группе, ни общественникам.



Однако благодаря тендеру эти сведения получилось обнаружить в самом договоре. Теперь можно ужаснуться официальному беспределу, что творится вокруг полигона.



Превышения по ртути в 7,4 тыс. раз, нефтепродуктам в 4,5 тыс. раз, хлоридам в 34 раза и прочее.

При этом никакой защиты, подложки, основания, чаши. Всё расположено на поверхности и стекает в озёра, сопровождаясь ужасной вонью.



Напомним, в России в рамках Национального проекта «Экология» проходит «мусорная реформа», а также восстановление и модернизация мусорных полигонов и уборка свалок. По данным Института водных проблем Российской Академии Наук на территории России скопилось более 31 миллиарда тонн неутилизированных отходов, и их количество с каждым годом увеличивается.





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