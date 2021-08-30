В Швейцарии коров доставляют домой вертолетами – необычно и практично

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30 августа 2021, 13:09

Фото: Reuters Арнд Вигманн

Летом они пасутся на высокогорных альпийских лугах, а осенью приходит время возвращаться. Здоровые коровы могут спуститься сами, а больным или подраненным нужна помощь. Об этом сообщает «ШЭР».

На перевале Клаузен в этом году перевозить пришлось 10 коров из 1000.

Вертолет доставил коров на небольшое расстояние вниз с горы на высоту в полкилометра, откуда бурёнки смогли продолжить путь самостоятельно.

В Швейцарии часто прибегают к услугам вертолетчиков, особенно альпинисты и горные туристы. Как правило все спасательные работы и наблюдения ведутся с вертолетов.

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