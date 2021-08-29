Защитники Волго-Ахтубинской поймы задумываются о фактической невозможности организовать местный референдум в России

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29 августа 2021, 15:45

Фото: Соцсети

Защитники Волго-Ахтубинской поймы инициируют местный референдум в Волгоградской области. В понедельник, 30 августа, инициативная группа подаёт ходатайство в облизбирком о вынесении на региональное голосование единственного вопроса — сохранить пойму, часть которой сейчас вырубается под строительство мостового перехода. Об этом сообщают «ЭкоПротесты.Россия».

Экоактивисты задумываются о фактической невозможности организовать местный референдум в России. Например, жители Астрахани, уже больше года безуспешно подают заявки на проведение референдума, на их территории хотят построить химический завод по производству ПВХ, они категорически против. А вот другой пример, руководство Адыгеи и НАО «Красная поляна» не допустили общественность к обсуждению проекта возведения горнолыжного курорта «Лагонаки», и это несмотря на то, что более двухсот ученых опубликовали совместное открытое письмо Владимиру Путину на сайте заповедника.

Но защитников поймы это не останавливает, как, впрочем, и многих других. В этом году значительно выросло количество городов и населенных пунктов, где протестующие подают заявки на проведение экологических референдумов.

С июля региональные власти приступили к частичному уничтожению Волго-Ахтубинской поймы — уникального памятника природы и биосферного резервата ЮНЕСКО. Уже вырублено больше 200 деревьев. В общем строительство мостового перехода через особо охраняемую природную территорию потребует вырубки нескольких тысяч деревьев (в основном старых дубов), а также изменение ландшафта поймы — переход ляжет на искусственных насыпях.

Защитники избрали сугубо мирную тактику протеста. Они скрупулезно подсчитывают ущерб пойме, после каждой вырубки вызывают наряды полиции и пишут заявления в природоохранную прокуратуру. Надзорное ведомство частично поддерживает протестующих. Например, выносит протесты на проведение строительных работ.

Экоактивисты начали присваивать имена причастных чиновников пням, которые остаются от реликтовых деревьев, вырубаемых ради строительства автотрассы через Волго-Ахтубинскую пойму.

Первые именные пни достались губернатору Волгоградской области Андрею Бочарову, экс-председателю регионального комитета природных ресурсов Виталию Сазонову (он уже арестован, но за другое преступление — мошенничество с 77 млн рублей федерального проекта «Чистая страна»), директору заповедного департамента федерального Минприроды Ирине Макановой (на днях вроде как вскрылась её прямая связь с подрядчиком строительства автотрассы) и прочие. Об этом пишет «Зеленый змий».

Поскольку останавливать уничтожение биосферного резервата ЮНЕСКО никто не собирается, будущих пней там хватит на всю природоохранную госвертикаль России, работники которой даже если не содействовали экоциду напрямую, то сейчас предпочитают демонстративно его не замечать.

Ходатайство о проведении референдума Волгоградский облизбирком будет рассматривать 15 дней. После чего или отклонит, или зарегистрирует инициативу группу. В случае регистрации, инициативная группа начнёт сбор подписей в поддержку референдума. Закон Волгоградской области обязывает собрать за 30 дней не менее 5% подписей от общего числа избирателей, имеющих право голосовать. То есть чуть больше 90 000 подписей.

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