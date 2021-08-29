Благодаря «Госзакупкам» стал известен катастрофический уровень загрязнения на полигоне «Тимохово»

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29 августа 2021, 14:53

Фото: с канала «Зеленый змий»

На портале госзакупок появился тендер по строительству очистных систем на полигоне «Тимохово» (Московская обл.) для подготовки фильтрата и концентрата к сбросу в качестве очищенной жидкости. Об этом сообщает «Зеленый змий».

Среди множества страниц есть таблица 1, где содержится анализ «исходных сточных вод» (так в договоре полигонщики называют концентрат и фильтрат). Именно эти данные руководители «Тимохово» раньше не предоставляли ни активистам, ни рабочей группе, ни общественникам.

Однако благодаря тендеру эти сведения получилось обнаружить в самом договоре. Теперь можно ужаснуться официально (а не только на фото) тому беспределу, что творится вокруг полигона.

Превышения по ртути в 7,4 тыс. раз, нефтепродуктам в 4,5 тыс. раз, хлоридам в 34 раза и прочее.

Снимки сделаны при температуре минус –20, когда реки замёрзли, а лужи фильтрата — нет. При этом никакой защиты, подложки, основания, чаши. Всё расположено на поверхности, стекает в озёра, сопровождаясь ужасной вонью. Пожалуй, даже на свалке «Красный Бор» под Санкт-Петербургом ситуация безопасней.

Напомним, в России в рамках Национального проекта «Экология» проходит «мусорная реформа», а также восстановление и модернизация мусорных полигонов и уборка свалок. По данным Института водных проблем Российской Академии Наук на территории России скопилось более 31 миллиарда тонн неутилизированных отходов, и их количество с каждым годом увеличивается.

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