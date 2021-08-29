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Благодаря «Госзакупкам» стал известен катастрофический уровень загрязнения на полигоне «Тимохово»

, 14:53

Благодаря «Госзакупкам» стал известен катастрофический уровень загрязнения на полигоне «Тимохово»
Фото: с канала «Зеленый змий»

На портале госзакупок появился тендер по строительству очистных систем на полигоне «Тимохово» (Московская обл.) для подготовки фильтрата и концентрата к сбросу в качестве очищенной жидкости. Об этом сообщает «Зеленый змий».

Среди множества страниц есть таблица 1, где содержится анализ «исходных сточных вод» (так в договоре полигонщики называют концентрат и фильтрат). Именно эти данные руководители «Тимохово» раньше не предоставляли ни активистам, ни рабочей группе, ни общественникам.

Однако благодаря тендеру эти сведения получилось обнаружить в самом договоре. Теперь можно ужаснуться официально (а не только на фото) тому беспределу, что творится вокруг полигона.

Превышения по ртути в 7,4 тыс. раз, нефтепродуктам в 4,5 тыс. раз, хлоридам в 34 раза и прочее.

Снимки сделаны при температуре минус –20, когда реки замёрзли, а лужи фильтрата — нет. При этом никакой защиты, подложки, основания, чаши. Всё расположено на поверхности, стекает в озёра, сопровождаясь ужасной вонью. Пожалуй, даже на свалке «Красный Бор» под Санкт-Петербургом ситуация безопасней.

Напомним, в России в рамках Национального проекта «Экология» проходит «мусорная реформа», а также восстановление и модернизация мусорных полигонов и уборка свалок. По данным Института водных проблем Российской Академии Наук на территории России скопилось более 31 миллиарда тонн неутилизированных отходов, и их количество с каждым годом увеличивается.

Благодаря «Госзакупкам» стал известен катастрофический уровень загрязнения на полигоне «Тимохово»

Благодаря «Госзакупкам» стал известен катастрофический уровень загрязнения на полигоне «Тимохово»

Благодаря «Госзакупкам» стал известен катастрофический уровень загрязнения на полигоне «Тимохово»

Благодаря «Госзакупкам» стал известен катастрофический уровень загрязнения на полигоне «Тимохово»

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