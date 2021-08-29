Гусеницы толстеют и умирают из-за яркого уличного освещения

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29 августа 2021, 13:15

Фото: Соцсети

Появляется все больше доказательств того, что некоторые популяции наземных насекомых сократились в течение последних десятилетий, что вызывает обеспокоенность по поводу будущего функционирования экосистем в целом. Более развернутое исследование опубликовано в журнале «Science».

Лучше всего британскими учеными изучены мотыльки (Lepidoptera), причем значительное сокращение популяции наблюдается в некоторых частях Европы.

Оказалось, что самки моли хуже откладывают яйца на искусственно освещенных, чем на темных участках улиц, поэтому их популяция там на 33-47% меньше. А ещё свет нарушает их естественные ритмы, и насекомые начинают больше есть.

У нас уже есть проблема с пчелами, кажется, назревает проблема и с другими насекомыми – а они, между прочим, тоже важная часть пищевой цепочки и экосистемы.

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