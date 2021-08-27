Волонтеры на Сахалине спасают морских котиков от смертоносного пластика

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27 августа 2021, 16:57

Фото: Соцсети

На Сахалине спасают краснокнижных морских котиков и сивучей от пластикового мусора. Ветеринары, учёные и волонтёры уже второй год подряд приезжают на остров Тюлений, крупнейшее лежбище ластоногих, чтобы помочь травмированным животным. Об этом сообщают «Новости Первого канала».

По данным специалистов, ежегодно около ста тысяч морских млекопитающих погибают, запутавшихся в пластике, который люди бросают в воду.

Старые сети, целлофановые пакеты, разного рода контейнеры, все это убивает животных и фауну. Запутавшись, они не могут охотится, начинают голодать и зачастую становятся жертвами хищников. И это не только морские котики, рыбы, запутавшиеся в целлофановых пакетах, гибнут также часто, как акулы и дельфины, запутавшиеся в сетях, выброшенных в море за негодностью.

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