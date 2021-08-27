Гренландия собирается полностью прекратить разведку нефти и газа

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27 августа 2021, 14:02

Фото: Соцсети

Причина в следующем, слишком высокие климатические издержки и не сопоставимо низкие выгоды от ископаемого топлива. Об этом сообщает «SavePlanetEarth».

Новое правительство Гренландии проводит кампанию против нефтегазовых проектов. Министр природных ресурсов Гренландии Наая Натаниэльсен заявила, что экологические и климатические последствия дальнейшей добычи нефти и газа были оценены как "слишком" высокие при сопоставлении с потенциальной финансовой выгодой от них.

Внедрение и запуск проектов альтернативой энергетики сейчас уже становится значительно выгоднее и безопаснее в сравнении с добычей и получением энергии из ископаемого топлива. Со временем данный тренд будет только набирать обороты.

И, конечно же, ключевой момент — это сохранение первозданной и уникальной природы, т.к. Гренландия и острова архипелага на себе наиболее остро чувствуют последствия глобального потепления, а особенно за последние 5 лет, когда средняя температура здесь растёт значительно быстрее, чем в остальных районах планеты.

Согласно прогнозам, отказ от добычи, разработки газа и нефти отдельными странами, регионами будет в ближайшее время только расти, по мере активного запуска новых проектов альтернативой энергетики.

В этом году в Гренландии выпал дождь на высоте 3216 метров, это произошло впервые за всю 150 летнюю историю наблюдений. На этой высоте всегда выпадал снег. Повышение температуры на планете привело к тому, что Гренландия потеряла четверть своих ледников за последние 25 лет и продолжает таять.

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