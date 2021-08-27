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В Перми из-за жары полностью высохло Утиное болото

, 13:10

В Перми из-за жары полностью высохло Утиное болото
Фото: Соцсети

Из-за жары в Перми высохло Утиное болото, которое с 2009 года входит в комплекс особо охраняемой территории. Об этом сообщает «Зеленая Россия». Горожане опасаются, что из-за засухи пострадают обитатели болота — кряквы. Местные жители сообщают, что вместо птиц уже появились крысы.

Власти ведут оценку состояния водоема, чтобы при необходимости провести оздоровительные работы.

И такая необходимость есть, так как водоём может не восстановится. Власти должны были принять меры, когда уровень снизился до критической оценки, а не ждать, когда болото высохнет полностью. Изменение климата диктует нам новые правила поведения, в том числе и управленческие решения.

В Перми из-за жары полностью высохло Утиное болото

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