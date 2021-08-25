На Курильских островах вулкан выбросил столб пепла высотой почти 4 км

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25 августа 2021, 19:08

Фото: Соцсети

На острове Парамушир Большой Курильской гряды на вулкане Эбеко зафиксировали пепловый выброс высотой до 3,7 км над уровнем моря. Шлейф пепла растянулся в юго-восточном направлении на 10 км от вулкана, установлен оранжевый цветовой код опасности для авиации, что значит проявление вулканом повышенной активности с высокой вероятностью извержения. Об этом сообщает ТАСС.

В ГУ МЧС России по Сахалинской области отметили, что в близлежащем к вулкану городе Северо-Курильске не было пеплопада, запах сероводорода в городе также не ощущался. Угрозы для жизнедеятельности населения нет.

Эбеко расположен в северной части острова Парамушир. Высота вулкана - 1 156 метров. Вулкан активизировался в середине ноября 2016 года.

Ученые вулканологи очень ждут пробуждения вулканов, так как они напрямую влияют на климат и снижают температуру земли. Вулканический пепел и газы попадая в стратосферу вызывают дожди, а также не способствуют проникновению солнечных лучей, что ведет к похолоданию.

Так, например в 1815 году после взрывов супервулканов Тоба и Тамбора, каждый из которых породил многолетнюю «вулканическую зиму». Этот термин стал применяться в прошлом веке, ученые проанализировали извержения и последующее похолодание планетарного масштаба. Особо крупные извержения создают антипарниковый эффект.

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