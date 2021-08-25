Гигантская черепаха, ранее считавшаяся травоядной, съела птенца

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25 августа 2021, 15:51

Фото: Соцсети

Зоологи на сейшельском острове Фрегат засняли на видео, как гигантская сухопутная черепаха выследила упавшего из гнезда птенца и проглотила его. Это первый задокументированный случай охоты особи этого вида, который раньше считался травоядным. Об этом сообщает «Discovery».

Ученые отметили, что охота длилась около 7 минут, и выглядело это так, будто черепаха преследовала жертву не в первый раз. Когда черепаха подобралась к птице вплотную, она укусила ее голову и проглотила целиком.

Нам рассказывали, что гигантские черепахи давят панцирем птиц и крабов, но это были неподтвержденные сообщения. Хоть и подразумевалось, что животные делают это специально, было неясно, зачем, говорят авторы исследования Анна Зора и Джастин Герлах.

«В настоящее время мы не знаем, насколько распространено среди черепах подобное поведение. Даже если этот случай исключительный, наши наблюдения значительно расширяют представления об этом виде пресмыкающихся», — заключают учёные.

Такое же нестандартное поведение ученые обнаружили у обезьян, как оказалось в их рацион иногда входит мясо. Более крупные породы иногда убивают более мелкие и их съедает вся стая. Иногда они охотятся на детенышей оленей, все это очень редко, но имеет место быть. Примерно раз в три-четыре месяца, обезьяны охотятся.

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