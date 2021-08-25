Российских садоводов предупреждают о появлении гигантских слизней

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25 августа 2021, 13:34

Фото: Соцсети

Российским садоводам грозит нашествие гигантских слизней, у которых нет здесь естественных врагов, рассказывает РИА «Новости». Москвичи уже отметили появление огромных слизней на парковых дорожках.

«Оранжевые слизни длиной более 10 см могут относиться к виду Arion lusitanicus, — пояснил сотрудник «Сколтеха», зоолог Илья Гомыранов. — До первой половины ХХ века лузитанский слизень обитал на Пиренейском полуострове в Португалии и потом все севернее расселился по территории Европы. В Москве и области отмечается регулярно в последние несколько лет — вплоть до Тверской области, а на юге России стал уже постоянным обитателем». Об этом сообщает телеканал «Наука».

Этот вид также иногда называют испанским слизнем.

Людям слизни не угрожают, вопреки популярному заблуждению, они не являются переносчиками бычьего цепня. А вот для садов, лугов и огородов слизни-«мигранты» могут стать настоящей катастрофой.

У этого вида практически нет естественных врагов, а размножается он активно: за одну кладку откладывает около 100 яиц. При этом лузитанские слизни — гермафродиты. Слизней, скорее всего, завезли в Россию вместе с рулонными газонами или южными растениями.

С появлением самолетов, кораблей, автомобилей, распространение насекомых, растений и даже животных и птиц стало катастрофически огромным. Это так же относится и к болезням, вирусам и бактериям включая пандемию коронавируса.

Раньше ученые иногда сознательно завозили виды растений и культур, но это никогда хорошим не заканчивалась, взять хотя бы ядовитый борщевик, который в прошлом году уже обнаружили в Арктике. Теперь у ученых другая задача, можно ли избавить Россию от борщевика полностью.

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