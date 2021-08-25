Кузбасс снова трясет: за сутки в регионе произошло два землетрясения

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25 августа 2021, 13:08

Фото: Соцсети

За прошедшие сутки в Кузбассе произошло два землетрясения. Оба сейсмособытия случились недалеко от разрезов. Магнитуда составила 2,6 и 2,9 балла.

Первое случилось вчера, 24 августа, около 23:03. Эпицентр находился в Беловском районе, где находится Сартакинский угольный разрез. Его магнитуда составила 2,9. Об этом сообщает «NGS42».

Второе сейсмособытие произошло в 03:25 в Березовском районе, недалеко от разреза «Ольжерасский». Его магнитуда составила 2,6. Как пояснили в Алтае-Саянском филиале геофизической службы РАН, оба события, возможно, случились по техногенным причинам.

Кроме того, отмечается, что землетрясений было больше, но остальные все были гораздо меньше по магнитуде. 20 августа в Кузбассе также было зафиксировано землетрясение с магнитудой 3,2.

Добыча угля часто сопровождается землетрясениями, так как из земли на глубине изымается большое количество материала, а затем его складируют в другом месте снаружи, тем самым создается напряжение, которое сбрасывается или разгружается землетрясениями. Конечно, давно пора прекратить варварское разграбление Земли, и переходить на восполняемые источники энергии. Добыча ископаемых наносит большой урон природе и планете в целом.

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