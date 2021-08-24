Китайский спутник сбило космическим мусором от российской ракеты

Аргументы Недели → Общество → Природа 13+

24 августа 2021, 17:02

Фото: Соцсети

Стало известно о ЧП в космосе, где китайский спутник Yunhai 1−02 был поврежден и распался на части после столкновения с космическим мусором от части российской ракеты «Зенит-2». Об этом сообщает «Naked Space».

Это привело к появлению не менее 37 дополнительных космических обломков, сообщил астроном из Гарварда Джонатан Макдауэлл.

По последним данным, вокруг Земли вращаются 29 000 спутников и частиц космического мусора. Около 2000 из них принадлежат американской компании SpaceX.

Космический мусор начинает представлять реальную угрозу спутникам и космическим кораблям, так как даже легкое столкновение может привести к серьезным авариям в космосе из-за высокой скорости полетов.

К сожалению, космический мусор находится не только в космосе, но и на земле. Есть такая точка в Тихом океане под названием «Немо», где три ближайшие точки суши от неё находятся в 2688 километрах. Это место захоронения изживших себя космических кораблей, ведь людей здесь не найти, а судоходство и вовсе запрещено.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости