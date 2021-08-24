Создана технология очистки воды от вредных водорослей

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24 августа 2021, 16:29

Фото: Соцсети

Самарская компания разработала технологию, которая позволит очистить реки и озера от сине-зеленых водорослей, а также переработать их в сельскохозяйственные удобрения, сообщили информационному агентству ТАСС в пресс-службе правительства Самарской области.

Разработанная компанией уникальная технология призвана очистить акватории рек и озер от цианобактерий, или сине-зеленых водорослей, уменьшить их негативное воздействие на окружающую среду. Об этом сообщают «Метеовести».

В процессе переработки водоросли преобразуются в полезные удобрения для сельского хозяйства, а также выделяют биогаз, который также можно использовать для нужд региона. Для сбора водорослей специалисты разработали судно-сборщик, или комбайн. Установка представляет собой самодвижущийся понтон грузоподъемностью 4 тонны с технологическим оборудованием на борту. Она может собирать одну тонну водорослей за 20 минут.

При этом один переработанный кубометр сине-зелёных водорослей дает на выходе 200 кубометров биогаза (метана) и около 30 кВт «зелёной» электроэнергии. Очищение водоёмов от водорослей позволит также решить проблему мора рыбы, на которую жаловались жители региона.

Учёные установили, что мор рыбы связан с высокой среднесуточной температурой, которая способствует активному развитию водорослей и формированию по этой причине дефицита кислорода в воде.

Проблема потепления климата и загрязнение пластиком водоемов напрямую влияет на размножение водорослей. В прошлом году – это была трагедия в Аваченской бухте, где из-за загрязнения воды водоросли стали активно размножаться и убивали морских звезд, ракушек, осьминогов и даже морских котиков. Такая же проблема с цветением у озера Байкал, там ученые нашли прямую связь с загрязнением озера микропластиком с цветением водорослей.

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