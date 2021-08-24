Айсберг A74 площадью почти с Санкт-Петербург столкнулся с побережьем Антарктиды в районе шельфового ледника Бранта

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24 августа 2021, 15:15

Фото: Соцсети

Сила удара была минимальной — ее не хватило для того, чтобы часть льда откололась от континента. Хотя ученые не исключали такой сценарий. Об этом сообщает «Green Belarus».

Западный участок шельфа Бранта почти полностью исчерчен расколами и трещинами. Его удерживает на месте только тонкая полоса льда, прикрепленная к морскому дну. Если последние два километра на краю раскола Chasm 1 разломаются, то от Антарктиды отойдет кусок льда площадью около 1,7 тысячи квадратных километров.

«Произошедший удар немного повлиял на западную часть шельфа Бранта, но не настолько, чтобы вызвать откол», — заявил доктор Олли Марш из Британской антарктической службы.

Британские ученые наблюдали за ледяной связью с большим интересом, потому что одна из их баз находится неподалеку. Этого удара было явно недостаточно, чтобы сломать последние 2 км льда на оконечности Пропасти 1, которая удерживает западный шельф на месте.

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