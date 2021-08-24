Россия лидирует по количеству лесных пожаров и подтоплений

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24 августа 2021, 14:38

В России площадь лестных пожаров с начала года составила уже 17,2 миллиона гектаров. Хуже ситуация была только в 2012 году. Тогда стихия уничтожила 17, 5 миллиона гектаров.



Масштабные пожары продолжаются в Якутии, Иркутской, Нижегородской областях, Мордовии. Для их тушения спасатели используют автомобильный транспорт, авиацию, железнодорожные пожарные составы. Сложная обстановка сохраняется в Свердловской области. Крупные очаги в Первоуральском и Камышловском районах заставляют МЧС эвакуировать людей из населённых пунктов.



Лесные пожары распространяются с большой скоростью из-за аномальной жары и отсутствия дождя. В выходные дни в ряде регионов температура превышает отметку в 30 градусов Цельсия.



Рекорды Российская Федерация ставит не только по пожарам, но и наводнениям. Паводки угрожают населённым пунктам в Еврейской автономной области, Хабаровском, Забайкальском, Ставропольском краях, Иркутской области. Из-за дождей поднимается уровень воды в реке Кубань. Режим ЧС введён в Керчи. После обильных дождей были закрыты культурные объекты «Царский курган» и «Мемориальный комплекс «Аджимушкай». Им угрожают оползни и провалы земли. Эксперты пока не могут назвать дату возобновления работы культурных парков.





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