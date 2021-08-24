Грунтовые воды за сутки подтопили в Еврейской автономной области 182 садовых участка

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24 августа 2021, 14:33

Фото: с сайта МЧС

На гидропостах у трех населенных пунктов уровень воды остается выше опасного критерия. По данным Дальневосточного УГМС, по состоянию на утро 24 августа на реке Амур наблюдается понижение уровней воды, в то же время это не оказывает значительного влияния на улучшение гидрологической обстановки.

В настоящее время наблюдается повышение уровня грунтовых вод. На гидропостах у населенных пунктов Нагибово, Ленинское, Нижнеспасское уровни воды выше критерия опасного гидрологического явления. Сообщается на сайте МЧС.

В результате подъема уровня воды подтоплено 93 жилых дома, 495 приусадебных участков, 2345 участков садовых некоммерческих товариществ, 45 участков автомобильных дорог общей протяженностью 15813, 2 автомобильных моста, 14451 га сельскохозяйственных земель.

В этом году Амур разливается уже второй раз, сейчас идут спасательные работы, помощь при эвакуации продолжается.

Ученые всего мира говорят о беспрецедентном количестве природных катаклизмов в этом году и связывают это с потеплением климата.

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