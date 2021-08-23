На морской платформе в Мексиканском заливе произошел взрыв, огонь вырывается из-под воды

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23 августа 2021, 17:05

Фото: Соцсети

Мексиканская нефтегазовая корпорация Pemex сообщила, что взяла под контроль пожар на нефтедобывающей платформе в Мексиканском заливе, и подтвердила, что в инциденте пострадали пять человек. Об этом сообщают «РИА Новости».

В Мексиканском заливе горит морской трубопровод. Предварительная причина - утечка углеводородов на глубине 78 метров.

Пожар случился на одном из крупнейших мексиканских месторождений, где добывают около 640 тысяч баррелей тяжелой нефти в сутки. Запасы месторождения оцениваются в 4,9 миллиарда баррелей.

Это ужасная экологическая катастрофа и как долго залив и его обитатели будут восстанавливаться никто не знает. Какой ущерб нанесен природе пока сказать трудно. Вообще добыча нефти и газа – это экологически грязный бизнес, от которого надо отказываться, поскольку ископаемые Земли не восстанавливаются.

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