Хуснуллин: проблему очистных сооружений в Крыму и Севастополе решат за три-четыре года

Проблема изношенности очистных сооружений в Крыму и в Севастополе будет решена за три-четыре года, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. Об этом сообщает ТАСС.
«Сейчас идет работа Минстроя, руководства Крыма и Севастополя по утверждению технических решений, проектных решений. По ряду объектов уже приступили к стройке. Мы считаем, что за три-четыре года мы проблему очистных в Крыму и Севастополе решим»,- сказал Хуснуллин.
По его словам, проблема очистных сооружений решается в рамках комплексного плана правительства РФ по обеспечению полуострова водой, который включает также поиск пресной воды под Азовским морем и ликвидацию потерь в сетях.
От изношенности труб теряется очень много пресной воды и конечно вода меняет свои ценные питьевые качества. На 2020 год изношенность сетей в некоторых городах Крыма достигала 95 %.
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