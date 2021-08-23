Хуснуллин: проблему очистных сооружений в Крыму и Севастополе решат за три-четыре года

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23 августа 2021, 16:23

Фото: Соцсети

Проблема изношенности очистных сооружений в Крыму и в Севастополе будет решена за три-четыре года, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. Об этом сообщает ТАСС.

«Сейчас идет работа Минстроя, руководства Крыма и Севастополя по утверждению технических решений, проектных решений. По ряду объектов уже приступили к стройке. Мы считаем, что за три-четыре года мы проблему очистных в Крыму и Севастополе решим»,- сказал Хуснуллин.

По его словам, проблема очистных сооружений решается в рамках комплексного плана правительства РФ по обеспечению полуострова водой, который включает также поиск пресной воды под Азовским морем и ликвидацию потерь в сетях.

От изношенности труб теряется очень много пресной воды и конечно вода меняет свои ценные питьевые качества. На 2020 год изношенность сетей в некоторых городах Крыма достигала 95 %.

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