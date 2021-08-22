В Якутии развернут полевой госпиталь для спасения диких животных от пожаров

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22 августа 2021, 19:36

Фото: Соцсети

Организатором операции стал известный экоактивист, спасатель лосей, Алексей Седой. В своём instagram он пишет, что первая поисково-спасательная группа готовится к отправке из Москвы. В состав группы входят восемь специалистов: руководитель ПСГ, егерь, биолог-охотовед, 2 ветеринара, 2 врача и водитель. Об этом сообщает «Зеленый портал».



Каждый день на обгоревшие участки леса будет выдвигаться поисково-спасательный расчёт из 6 человек. Отряд будет искать раненых животных, оказывать помощь на месте и отправлять в госпиталь, развёрнутый своими силами в Якутске. Врачи в группе предусмотрены, чтобы при случае помогать пострадавшим людям, а также ассистировать ветеринару.

Огненная стихия заставляет мигрировать животных в менее опасные районы. Волки, лисы, медведи, копытные, пушные звери и птицы спасаются от пожаров, но дым распространяется гораздо дальше регионов горения, выгоняя живность с огромных территорий. В соцсетях и СМИ появляются сообщения о том, что растерянные медведи Якутии выходят на трассы в поисках пищи. Они буквально выпрашивают еду у людей. Правда, некоторые специалисты считают, что спонтанное явление продолжается теперь из-за лишней щедрости водителей: дескать, кормить медведей нельзя, они должны жить в естественной среде, подальше от людей, а не привыкать к попрошайничеству.

Как раз этот вопрос волнует Алексея Седова: «Как звери будут жить после пожаров в голой тайге и что они будут есть зимой?» Активисты займутся не только спасением животных, но и переселением их в безопасные районы.

Конечно, перепуганные и раненые животные нуждаются в помощи также как и люди терпящие бедствия при пожарах. Ожоги, травмы от бегства в панике, переломы и многое другое, все это сейчас происходит в Якутии. Аномальная жара и ветер, буквально подожгли все леса одновременно. Таких пожаров Якутия ещё не видела. Ученые связывают это с изменением климата и перенагревом планеты.

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