Росприроднадзор решил переселить белых медведей подальше от людей

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22 августа 2021, 16:53

Фото: Соцсети

Росприроднадзор разрешил отселить в более естественную среду обитания белых медведей, которые повадились выходить к поселениям малых народов Ямала. Спецоперацию должен организовать Департамент природно-ресурсного регулирования и развития нефтегазового комплекса ЯНАО совместно с ГАУ «Московский зоопарк» и национальным парком «Гыданский». Об этом сообщают «ТЭК и экология».

Природоохранная служба поставила законное условие: обездвиживание и транспортировку Ursus maritimus необходимо провести с помощью средств, не наносящих вреда здоровью. Часть медведей отправится на остров Неупокоева, часть — на полуостров Явай. Одновременно власти должны развернуть профилактическую работу среди граждан: как следует себя вести, чтобы предотвратить возникновение конфликтных ситуаций с беспокойными хищниками.

Руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова встревожена, что медведи приходят к людям всё чаще: «Это связано с изменением климата, отступлением ледяного покрова и с тем, что меняется их рацион — поковыряться в помойке животному проще, чем охотиться».

Ученые считают, что из-за таяния льда, белые медведи скоро окажутся на грани вымирания и могут полностью исчезнуть как вид. Площадь суши сокращается и повышается конкуренция, как за еду, так и за территорию. И к сожалению, пока выхода никакого нет. За последние десять лет площадь ладов на планете сократилась на четверть.

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