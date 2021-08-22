Огонь уничтожил уникальный заповедник во Франции

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22 августа 2021, 14:13

Фото: Соцсети

В огненной стихии утрачена одна из жемчужин средземноморской природы Европы — заповедник Плейн-де-Мор. Борьба с пламенем продолжается, горят леса у деревень Гримо, Видобан и ла Гард-Френе. Ситуацию усугубляют аномальная жара и сильный ветер переменных направлений. Погибло два человека, десятки получили ранения, 10 000 местных жителей эвакуированы из очага возгорания. Об этом сообщает «НИА Экология».

Ученые говорят о гибели одного из самых красивых ландшафтов Франции с его речными лесами, многовековыми соснами и дубами, вулканическими потоками и красным песчаником. В заповеднике обитали редкие животные, росли тысячи охраняемых видов растений.

На протяжении многих лет французам приходилось держать баланс в сложном совместном управлении природным парком, находя компромиссы и решая конфликты интересов между фермерами и учеными.

Теперь предстоит начинать работу с нуля, чтобы восстановить уникальную природу. Ученые заповедника Плейн-де-Мор опасаются, что последствия удара огненной стихии по экосистеме не удастся устранить никогда.

Впрочем, опасения людей науки стоит воспринимать двояко. История знает много примеров, когда на пепелище вновь и вновь возрождаются леса, подобно мифической птице Фениксу. А в обновлённые дубравы и рощи возвращаются их обитатели. Будем надеяться, что заповедник со временем восстановится. Пройдут долгие годы и его леса зашумят снова.

Но, есть мнение, что из-за потепления климата природные пожары стали глобальной угрозой, а это означает, что ландшафты на планете будут меняться и никогда не вернутся к своему прежнему состоянию.

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