На публичные слушания по проекту застройки Лагонакского нагорья не пустили экозащитников

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21 августа 2021, 16:26

Фото: Соцсети

Застройщик территории природного наследия ЮНЕСКО провалил «публичное» обсуждение проекта застройки Лагонакского нагорья в Адыгее и закрыл двери перед носом общественников. В частности, в зал не пустили инициативную группу «Спасём Лаго-Наки вместе!». На 17 тыс Га заповедных территорий планируется построить новый горнолыжный курорт (хотя в них недостатка в этой части Кавказа, мягко говоря, нет).

В ответ экозащитники объявили, что застройщик наврал, и стройка не получила согласования в ЮНЕСКО. Скандал обещает быть громким и международным. Об этом сообщает «Экологическая вахта».

Напомним, что помимо Волго-Ахтубинской поймы в угоду строительному бизнесу планируется уничтожить Лагонакское нагорье, которое входит в объект Всемирного природного наследия ЮНЕСКО «Западный Кавказ», причем от застройщика все звучит так, будто дело — это уже решенное на самом высоком уровне в Москве. На этот уровень недавно написали слезное жалобное письмо 200 российских ученых, но надежды у них на помощь президента Путина нет.

Почти 50 тысяч подписей собрано и под общественной петицией за сохранение уникального всемирного наследия, уничтожить которое могут только варвары.

Юридически ситуация была продавлена невзирая на протесты ЮНЕСКО и международных природоохранных организаций, вроде Гринпис (которые, как мы помним, тоже рискуют перейти в статус иноагентов) - Госдума одобрила закон о застройке так называемых биосферных полигонов. А этот статус она же разрешила давать участкам земли, которые входят в ООПТ.

Экозащитники говорят, что никакого определения этому словосочетанию в законах нет до сих пор - оно было придумано исключительно для придания законного вида выводу земли, на которой до этого нельзя было построить даже сарай. А теперь можно строить отели и дворцы. Гринпис еще тогда предупреждал о вероятности утраты 35 биосферных заповедников на территории России. Сейчас мы видим, что эти страшные действительно реализуются.

На 17 тыс Га заповедных территорий планируется построить новый горнолыжный курорт (хотя в них недостатка в этой части Кавказа, мягко говоря, нет).

Официально застройщиком выступает НАО "Красная поляна" - компания знаменита тем, что пару лет назад правительство Краснодарского края подало на нее десяток исков в Арбитраж, требуя многолетние платежи за аренду земли, на которой компания устроила игорную зону.

C августа 2018 компанией «Бизнес курорт» владеет кипрский офшор Casterton Holding Limited. То есть фактически уничтожать уникальное всемирное наследие в России ради получения прибыли будет иностранная фирма.

Общественники из «Экологической вахты по Северному Кавказу» уже заявили, что окончательный проект курорта может быть создан только после одобрения Комитетом Всемирного наследия ЮНЕСКО, общественных обсуждений, экологической экспертизы проекта и других процедур.

Есть надежда, что здравый смысл и закон возобладают, и проект все же завернут. Хотя сейчас законы легко обходятся, так как их пишут те, которые затем застраивают и уничтожают заповедники. Минприроды, как всегда, самоустранилась, хотя это её непосредственная работа, защищать заповедные зоны от строительного лобби и бизнеса.

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