От Калифорнии до Иерусалима, лесные пожары становятся глобальной угрозой

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21 августа 2021, 15:39

Фото: Соцсети

Пожар добрался до Иерусалима. Сильные ветра усилили возгорания в лесах, из нескольких деревень пришлось эвакуировать около 2000 человек. На месте работают 13 самолётов, которые сбрасывают на пламя антипирены. Причина возгораний все та же, что и в случае предыдущих пожаров этого года в Европе – небывалая волна жары. Об этом сообщает «ШЭР».

От лесных пожаров, вызванных рекордной жарой в очередной раз, пострадало побережье США. Уже больше месяца не могут потушить пожар на севере Калифорнии. Этот пожар стал крупнейшим за всю историю штата.

Жертвами лесных пожаров в Алжире на прошлой неделе стали не менее 90 человек. По словам местных экспертов, уничтожение лесов на севере страны может уже в ближайшем будущем привести к катастрофическим наводнениям.

Ситуация в Греции и Турции, которые в начале августа столкнулись с пожарами катастрофического масштаба, значительно улучшилась. Однако возникают и новые горячие точки.

В России уже второй месяц не могут справиться с небывалыми по масштабам пожарами в Якутии. Уже сгорело более семи миллионов гектар леса и конца этому не видно.

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