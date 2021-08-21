Впервые за всю историю на ледниках Гренландии прошел дождь

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21 августа 2021, 14:19

Фото: Соцсети

Впервые в истории на вершинах гренландских ледников зарегистрировали дождь. Как и в большей части Северного полушария, в Гренландии сейчас необычайно жарко. Уже третий раз за десятилетие температура поднимается выше точки замерзания. Отчет опубликован Национальным центром сбора данных о снеге и льде (NSIDC), коротко о нем сообщает Science Alert. Наблюдения NSIDC в этой местности ведутся с 1950 года. Ни разу с тех пор на высоте 3216 м не регистрировали дождя. При этом за день растаяло в семь раз больше льда, чем обычно в это время года. Осадки составили 7 млрд тонн воды — самые крупные с начала записей. Об этом сообщает телеканал «Наука».

«Гренландия меняется, как и весь мир, — сказал гляциолог из Университета Колорадо в Боулдере Тед Скамбос. — За десять лет мы наблюдали таяние трижды, до 1990 года это случалось раз в 150 лет. А теперь еще и дождь там, где его не бывает».

Ледяной покров образуется в тех местах, где он не тает летом — зимние кучи снега утрамбовываются под новыми слоями.

Прошлые три таяния происходили только из-за повышения температуры. При этом образовывалась сеть летних озер, которые могут усиливать таяние и дестабилизировать ледяной покров.

Дождь не только способствует таянию. Он может повлиять на динамику ледяного покрова в долгосрочной перспективе. Дождь замерзнет, образуется более темный слой льда, который, соответственно, поглотит больше тепла. Кроме того, появится ледяной барьер, через который не пройдет таящая вода. Из-за него ледяной щит может затопить, тогда таяние усилится.

Ученые говорят, что во льдах Гренландии достаточно воды, чтобы поднять уровень Мирового океана на 6 м, а повышение температуры на 2 °С приведете к коллапсу ледяного покрова.

Коренные жители региона сталкиваются с трудностями из-за уменьшения льда. Изменения климата сказываются и на местной природе.

Помимо прямого влияния на уровень моря, вода ледников Гренландии может замедлить Гольфстрим, что изменит тропические муссоны и повлияет на джунгли.

Хотя, что касается течения Гольфстрим, то он достиг минимальной скорости за последние 1600 лет и продолжает замедляться. Если течение остановится, то климат в Европе сильно изменится.

Ученые подсчитали, сколько льда потеряла наша планета за последние четверть века. Во всем мире скорость таяния льда ускоряется одновременно с изменением климата. С 1994 года, как показали спутниковые снимки, более 28 трлн тонн льда растаяли в Гренландии и Антарктиде, а также в Северном Ледовитом и Южном океанах. Германия может потерять свои последние ледники уже через десять лет, по всей планете идёт активное таяние.

С 1994 по 2017 годы растаяло примерно 6,1 трлн тонн льда в горах, 3,8 трлн тонн – в Гренландии, 2,5 трлн тонн исчезло в Антарктиде. В целом это прибавило 35 мм к уровню Мирового океана.

Ученые бьют тревогу, большинство из них склоняются, что сокращение ледников в Гренландии — это необратимый процесс, где человек может только наблюдать за происходящей природной катастрофой. Раньше потерю люда компенсировали снегопады, теперь нет.

Также вызывает опасения, что под снегами спят древние бактерии и вирусы, которые могут проснуться и начать свою жизнедеятельность. К большинству из которых у человека и животных нет иммунитета, а наука с ними и их возможностями и скоростью распространения ещё не знакома.

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