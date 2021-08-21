Природные катаклизмы мощной волной накрыли Европу

Аргументы Недели → Общество → Природа 13+

21 августа 2021, 13:20

Фото: Соцсети

«В Греции сотни пожарных несколько дней пытаются потушить пожар к северу от Афин. Во Франции продолжается борьба с лесным пожаром в окрестностях Сен-Тропе, из-за которого пришлось эвакуировать тысячи человек. На австрийский Зальцбург обрушились проливные дожди и сильный ветер, потоками грязи с путей снесло поезд, в котором оказались заблокированы 70 человек. Расчищать мусор от разрушений отправили военных. В Германии торнадо разрушил 50 домов в Нижней Саксонии, оборваны линии электропередач, поврежден газопровод». Об этом сообщает «Экологическая вахта» ссылаясь на Разнообразие стихийных бедствий в Европе.

Без значительного сокращения углеродных выбросов мы не сможем удержать подъем глобальной температуры ниже 1,5°C (который является критическим для планеты). Из-за деятельности людей мы на грани экологической катастрофы - рассуждает генеральный директор Lime о климатическом отчете ООН.

Уже сейчас нужно радикально менять образ жизни и уменьшить нашу зависимость от личного транспорта (на него приходится от 15% до 20% всех выбросов углерода в мире). Время полумер прошло, и климатические катастрофы в этом году — тому пример.

В России тоже не все гладко, уже второй месяц бушуют пожары в Якутии и не только. Сгорело больше семи миллионов гектар леса. Задымленность в городах и превышения выбросов сводят людей с ума и это ещё на фоне пандемии коронавируса, где люди испытывают серьезные проблемы с дыхательными путями во время протекания болезни.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости