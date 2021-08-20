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По объёмам промышленных выбросов Россия находится на четвёртом месте в мире

, 17:47

По объёмам промышленных выбросов Россия находится на четвёртом месте в мире

На этой неделе жители сразу двух российских мегаполисов почувствовали запах серы. В понедельник затянуло дымом пригород Екатеринбурга. Людям было очень тяжело дышать, многие жаловались на першение в горле.

По данным сотрудников Роспотребнадзора и МЧС, запах источали промышленные предприятия, занимающиеся тяжёлым химическим производством и переработкой отходов. В среду подобная ситуация произошла в Челябинске. Горожане почувствовали запах сероводорода. Концентрация опасного газа была выше нормы в 30 раз. По предварительным данным, выброс произошёл рядом с «Производственным объединением водоснабжения». Жителям города порекомендовали не выходить из дома без крайней необходимости, чаще проводить влажную уборку.

По объёмам промышленных выбросов Россия находится на четвёртой строчке среди всех стран. Впереди - Китай, Индия и США. Самыми загрязнёнными городами признаны Норильск, Новокузнецк, Череповец, Липецк и Нефтеюганск. Примитивные очистные фильтры на предприятиях этих городов либо работают не на полную мощь, либо вообще отсутствуют.

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