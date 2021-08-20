Число заповедников чистого звездного неба на Земле увеличивается

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20 августа 2021, 13:49

Фото: «Naked Space»

Только представьте, две трети населения мира не могут видеть ни звёзд, ни Млечного Пути. Об этом сообщает «Naked Space». Дело в том, что искусственный свет не направлен только вниз, где он так нам необходим, а идёт, рассеиваясь, в небо. С каждым годом на улице появляется всё больше рекламных щитов, фонарей, эстакад с подсветкой, из-за этого жители городов практически не видят звёзд.

И вот в 1988 году появилась Международная ассоциация тёмного неба (IDA), которая стала присваивать местам с соответствующими стандартами статус «Парка тёмного неба» и «Заповедника тёмного неба».



На сегодняшний день насчитывается около 100 таких мест и с каждым годом их число растёт. Парки и заповедники тёмного неба — лучшие места на Земле, где можно увидеть практически идеальное чистое ночное небо.

Одно из этих мест – это, бесспорно, кратер Мицпе-Рамон в Пустыне Негев (Израиль). С наступлением темноты, для тех, кто находится на дне этого кратера цивилизация прекращает существовать. Свет от окружающих населённых пунктов абсолютно не виден, от него ограждают высокие стены кратера. Небо наполняется звёздами, только здесь можно увидеть Млечный путь во всём его великолепии. А всё что оказывается в тени стен кратера погружается в абсолютную тьму. Создаётся впечатление, что не стоишь на земле, а паришь в космосе.

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