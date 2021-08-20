Кабмин на полгода запретил вывоз китов, дельфинов и морских свиней из России

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20 августа 2021, 13:04

Фото: Соцсети

«Главная цель — защитить популяцию морских млекопитающих, которые пользуются большим спросом за рубежом. Например, их активно используют в сфере развлечений — в океанариумах и дельфинариях», — пояснили в правительстве. Об этом сообщается на сайте правительства России.

Ограничение будет действовать 180 дней. Этим же постановлением Минэкономразвития поручено внести на рассмотрение Евразийской экономической комиссии предложение о введении временного запрета на вывоз морских млекопитающих с таможенной территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Вопрос об установлении постоянного запрета на вывоз китообразных за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза также будет проработан на уровне ЕАЭС.

Очень странные полумеры принимаются в правительстве. Почему на 180 дней, а не 365? Или запретить вылов и продажу полностью. Чего боятся, все киты и дельфины уже давно относятся к вымирающим видам. Огромное количество их гибнет из-за пластика в океане, а также коммерческого судоходства. А ещё добавим вылов и продажа. Нужны радикальные меры и политическая воля и уже давно.

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