На Украине каждая вторая АЗС работает без разрешительных экологических документов

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20 августа 2021, 12:42

Фото: Соцсети

Почти половина проверенных Государственной экологической инспекцией автозаправочных станции не имеют разрешений на загрязняющие выбросы или заключения по оценке воздействия на окружающую среду. Об этом сообщает «Экологическая вахта» со ссылкой на «Enkorr».

Отмечается, что на около 40% предприятий, осуществляющих торговлю топливом, выявлены нарушения в сфере обращения с отходами, а еще на 20% - нарушения в части водопользования.

Всего в результате 828 проверок составлено 932 протокола о нарушении природоохранного законодательства. 13 материалов по фактам, содержащим признаки уголовных преступлений, передано в правоохранительные органы.

Сообщается, что некачественное топливо и продажа контрафакта – далеко не самые разрушительные нарушения, которые допускают на автозаправочных станциях. Большое количество таких предприятий игнорирует требования законодательства в сфере защиты окружающей среды. Как следствие - почвы и вода загрязняются нефтепродуктами, качество воздуха ухудшается из-за сверхнормативных выбросов.

Отмечается, что штрафы за такие нарушения остаются очень низкими и являются абсолютно недейственным рычагом влияния на предприятия и их дальнейшую экологизацию.

Еще одна не маловажная экологическая угроза исходит от Украинских АЭС.

На сегодняшний день из эксплуатированных 15 ядерных блоков для 11 срок эксплуатации уже истек или истекает, что ставит под угрозу стабильность работы.

Но Украина не собирается останавливать блоки, так как альтернативных источников энергии, да и денег на их строительство у нее просто нет.

После развала СССР Украина получила в наследство одну из сильнейших ядерных энергетик, которая по количеству ядерных реакторов занимает десятое место в мире и пятое в Европе.

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